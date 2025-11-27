メ～テレ（名古屋テレビ） 中日ドラゴンズは、2軍の本拠地を現在のナゴヤ球場から2030年代前半をめどに移転する方針を発表しました 中日新聞社などによりますと、名古屋市中川区にあるナゴヤ球場は1948年に「中日スタヂアム」として開場しました。 2軍の本拠地として使われていますが、老朽化が進み、移転する判断に至ったということです。 移転先は東海地方の地方公共団体から公募する方針で、来年度の前半にも募