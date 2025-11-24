テレビ朝日系で５０年にわたって放送されてきた「スーパー戦隊シリーズ」に代わり、来年から新たな特撮ヒーローシリーズ「ＰＲＯＪＥＣＴＲ．Ｅ．Ｄ．」がスタートすることが２３日、分かった。シリーズ第１弾は「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」（日曜、前９・３０）に決定した。「−インフィニティ」は１９８２年から放送され、地球を狙う宇宙犯罪組織と戦うヒーローを描き、海外ファンも多い人気作「宇宙刑事ギャバ