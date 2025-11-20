今井達也（27）の争奪戦がスタートした。【さらに読む】巨人・岡本和真を直撃「メジャー挑戦組が“辞退”する中、侍J強化試合になぜ出場？」日本時間19日、西武がポスティングシステムの申請を行い、MLB30球団あてに通知されたと発表した。交渉期限は19日午後10時から、2026年1月3日午前7時までになる。今井は同学年の山本由伸（27=ドジャース）がワールドシリーズMVPを獲得したことについて、こう言っている。「すごいなとい