株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2025年10月31日（金）より、4種のきのこと直火焼きの100%ビーフパティに焦がし醤油の香りがアクセントのクリーミーな「プレミアムペッパーマヨソース」で仕上げた秋の風物詩バーガー『マッシュルームワッパー』『ダブルマッシュルームワッパー』『マッシュルームワッパーJr.』の3商品を期間限定で復活発売する。■期間限定で復活バーガーキングの秋の風物詩、大人気バーガー『マッシ