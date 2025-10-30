俳優の玉木宏（45歳）が、10月29日に放送されたバラエティ番組「ニノなのに」（TBS系）に出演。嵐・二宮和也相手に“必殺技”を披露し、二宮から「（抜けようとする）道中で1回抱かれたんだよな……」と言われた。Netflix配信ドラマ「イクサガミ」に出演する岡田准一、伊藤英明、清原果耶、藤崎ゆみあ、玉木宏が宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。同じく「イクサガミ」に出演する嵐・二宮和也と共にスタジオで様々な検証を行う