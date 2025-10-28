ウクライナのゼレンスキー大統領（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領はトランプ米政権がロシアの石油大手2社に科した制裁によりロシアの石油輸出が5割減り、月額で最大50億ドル（約7650億円）の減収につながるとの推計を示した。米ニュースサイト、アクシオスが27日に公開したインタビューで語った。石油はウクライナ侵攻を続けるロシアの主要収入源で、米政権には制裁で戦費調達能力に打撃を与え