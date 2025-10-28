女優の広瀬すず（27歳）が、新アンバサダーに起用された衣料用柔軟仕上げ剤「ソフラン アロマリッチ」の5つの香りを“旅”で表現。10月28日、新キービジュアルおよび、香調別コンセプトムービーを公開した。それに伴いインタビューに答え、“旅”について語った。5つの香りと共に旅をする「Aroma Trip」をテーマにした今回のコンセプトムービー。撮影後のインタビューでは、ムービーのテーマにちなみ、「広瀬さんはどこへ旅をし、