◇プロ野球 日本シリーズ第2戦 ソフトバンク10-1阪神(26日、みずほPayPayドーム)野球解説者の赤星憲広さんが、5打点をあげチームを勝利に導いたソフトバンク・山川穂高選手の打席を解説しました。山川選手はこの試合に「6番・ファースト」で今シリーズ初のスタメン出場。初回、2アウト1、2塁で右中間へ勝ち越しの2点タイムリー2ベースを放ちました。この打席ですが、前日の第1戦に伏線があったと語った赤星さん。第1戦で山川選手は