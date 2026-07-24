セブン＆アイ・ホールディングスとPayPayが顧客データの統合に向け最終調整に入ったことがわかりました。関係者によりますと、セブン＆アイ・ホールディングスが運営するグループ共通の会員サービス「7iD」と「PayPayID」を統合することで最終調整していて、早ければ今月末にも公表します。統合で顧客IDの数は1億を超え、国内最大規模となり、コンビニ業界最大規模のセブン−イレブンなどの購買データとPayPayでの決済データの連携