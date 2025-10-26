韓国屈指の“美人ゴルファー軍団”が快進撃！今季だけで初優勝者3人輩出、「選手育成のメッカ」と呼ばれるワケスポーツソウル日本版

韓国女子プロゴルフで快進撃 すでに3人の初優勝者輩出

by ライブドアニュース編集部

  • ユ・ヒョンジュらを擁する韓国ゴルフチームが快進撃を続けている
  • 今季の韓国女子プロゴルフツアーですでに3人もの初優勝者を輩出している
  • 「選手育成のメッカ」として韓国女子ツアー内で強い存在感を放っている
  • 佐伯三貴がイーグル締めにバンザイ！（撮影：米山聡明）
    ともにイーグル締め！ 宮里美香が単独首位で最終日へ　1差2位の佐伯三貴は夫の前で逆転なるか「欲はかきません」 2025年10月19日 7時28分
  • スポニチ
    【女子ゴルフ】原辰徳前巨人監督「いい刺激になったら良かった」プロアマ戦で渋野日向子と初ラウンド 2025年10月22日 15時6分
  • ７番をパーセーブして声援に応える木村彩子（カメラ・今西　淳）
    巨人ファンと阪神ファンがまさかの一致団結　プロゴルファー・木村彩子一家の絆 2025年10月20日 6時50分
  • スポニチ
    渋野日向子が前半を1アンダーでターン　プロアマ戦で回った巨人・原辰徳前監督から金言「凄くうれしい」 2025年10月23日 11時37分
  • 打球の行方を見つめる城さん
    宮崎のゴルフ旅はここから　城彰二さん、宮崎カントリークラブを満喫　女子プロツアーの最終戦の舞台で仕上がりの良さを実感 2025年10月25日 10時0分

