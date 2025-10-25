高市首相は就任後初の所信表明演説を行い、物価高対策に最優先で取り組む姿勢を強調しました。■所信表明“物価高対策を最優先”アメリカ大統領が訪れるのを前に、所信表明演説に臨んだ日本の新たなトップは…高市首相「トランプ大統領が訪日される機会にお会いし、首脳同士の信頼関係を構築しつつ、日米関係をさらなる高みに引き上げてまいります」そして、強調したのが“物価高対策を最優先”。参院選の公約「給付金」について…