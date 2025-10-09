鈴木誠也は「4番・右翼」で4打数1安打【MLB】カブス 4ー3 ブルワーズ（日本時間9日・シカゴ）カブスは8日（日本時間9日）、本拠地で行われたブルワーズとの地区シリーズ第3戦に4-3で勝利し、対戦成績を1勝2敗とした。「4番・右翼」で先発出場した鈴木誠也外野手は、第2打席に二塁打を放つなど4打数1安打だった。初回に1点の先制を許したが、すぐにマイケル・ブッシュの先頭打者弾で同点とすると、ピート・クロウ＝アームストロ