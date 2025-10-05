フィリーズとの地区S第1戦に「1番・投手兼DH」で出場【MLB】フィリーズ ー ドジャース（日本時間5日・フィラデルフィア）ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地でフィリーズと地区シリーズ第1戦に「1番・投手兼指名打者」で出場する。ポストシーズン二刀流デビュー戦。試合前から敵地で大ブーイングが湧き起こった。熱狂的なファンが洗礼を浴びせた。試合前、ブルペンへ向かうためにグラウンドに大谷が顔を出す