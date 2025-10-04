TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』が本日10月4日より放送開始され、オープニングテーマとなっているポルノグラフィティの新曲「THE REVO」も配信リリースを迎えた。2016年放送の“ヒロアカ”第1期でもオープニングテーマを担当した彼らが、9年の時を超えて再び、そして最終章のオープニングテーマを担当する。新曲「THE REVO」は「キャラクターたちとファン・視聴者の背中を押せるように」という思いが込められた、