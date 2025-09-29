北海道北広島市などは29日、市主催のサイクリングイベントでロードバイクに乗っていた札幌市、地方公務員五十嵐弘樹さん（62）が道路脇の側溝に転落し、搬送先で死亡が確認されたと発表した。北広島市教育委員会によると、五十嵐さんは市立学校の教員。栗山署が詳しい状況を調べている。市などによると、五十嵐さんは28日午後1時ごろ、長沼町東8の交差点を右折する際に側溝に転落し、意識のない状態で病院に搬送された。ヘルメ