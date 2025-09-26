ニューストップ > スポーツニュース > MLB・海外ニュース > 大谷翔平が1年で激変「珍しく」中継映像で発見…地区V後に爆笑 大谷翔平 ドジャース MLBニュース スポーツニュース・トピックス フルカウント 大谷翔平が1年で激変「珍しく」中継映像で発見…地区V後に爆笑 2025年9月26日 9時32分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 4年連続の地区優勝を決め、仲間とシャンパンファイトを楽しんだ大谷翔平 昨年はゴーグルをつけなかったが、今回は開始前から装着し、途中から外した ファンからは「珍しくゴーグルしてる（笑）」「さすがに早いわ笑」との声が 記事を読む おすすめ記事 中田翔、引退セレモニーで謝罪「中日の戦力になれなかった」 目を潤ませて「幸せでした」 2025年9月19日 21時40分 大谷翔平＆ベッツが「イチャイチャ」…ベンチでじゃれ合う姿にファン歓喜「楽しそうw」「いい笑顔」 2025年9月25日 18時0分 呼びかけられた大谷翔平が「ん？」 即座に“粋な対応”…世界的セレブ妻の感動報告 2025年9月23日 8時59分 金メダル獲得→“ご褒美の日本グルメ”を堪らずリピート 東京「想像以上」→京都で「again」【世界陸上】 2025年9月23日 12時10分 「行けるのであれば行きたい」 大谷翔平は６回のマウンドをロバーツ監督に直訴していた 二刀流で有言実行 2025年9月25日 4時0分