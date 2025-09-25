関東学生陸上競技連盟（関東学連）は２５日、順大が千葉・印西市のさくらキャンパス競技場で行っている主催競技会で、３０年以上に渡ってハンマー投げの種目を非公認施設の投てき練習場で実施した上で、その記録をさくらキャンパス競技場で実施された公認記録として申請および報告していた「不適正行為」があったことを発表した。関東学連は、順大に対し、投てき種目だけではなく、１０月１日から２年間、全種目において主催競技