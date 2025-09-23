6試合で打率.333＆4本塁打、投げては5回無安打無失点メジャーリーグ機構は22日（日本時間23日）、ア・ナ両リーグの週間最優秀選手（MVP）を発表した。ナ・リーグではドジャース・大谷翔平投手が候補入りしたものの、今季初受賞はならなかった。ナ・リーグはブレーブスのマット・オルソン内野手、ア・リーグはレイズのヤンディ・ディアス内野手がそれぞれ受賞した。大谷は6試合で打率.333（24打数8安打）、4本塁打、6打点。長打