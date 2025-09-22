「まっすぐの感じは良くなかったんですけど…」マイナーでの調整を終えたドジャース・佐々木朗希投手は21日（日本時間22日）、傘下3Aオクラホマシティの一員としてタコマ戦に救援登板し、1回を3者凡退に抑えた。ファンは佐々木が投じた1球に注目し「最高です」などと期待を寄せた。6回から6番手で登板した佐々木は先頭打者から三ゴロ、投手ゴロに抑え、最後はカウント1-2と追い込んでから鋭く落ちるフォークで空振り三振に仕留