タコマ戦で1回を8球、3者凡退で終えたマイナー調整を続けているドジャースの佐々木朗希投手が21日（日本時間22日）、傘下3Aオクラホマシティの一員としてタコマ戦に救援登板。1回を3者凡退に抑える好投で、メジャー昇格へ好アピールを見せた。登板後の取材対応で、今後については「分からない。何も話していないです」と話すにとどめた。「球数（8球）が少なかったのでそんなに手応えというのはないですけど、カットとフォークが