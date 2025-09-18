2試合連発の51号…シュワーバーに2本差【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）連日の衝撃的な活躍だ。ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、8回に51号ソロを放った。前日は先発登板して5回ノーヒットノーランと好投していた“ピッチャー”が2試合連発。「もう訳分からん」「次元が違いますね」とファンもドン引きしている。LAの夜