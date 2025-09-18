51号ソロを放ち、4打数1安打1打点【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、8回に2試合連続となる51号ソロを放つなど4打数1安打1打点で打率.282とした。チームは連敗を2で止め、2位パドレスも勝利し、地区優勝へのマジックナンバーは「8」となった。第1打席は二ゴロ、第2打席は左直、第3打席は見