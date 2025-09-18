【ブリュッセル＝酒井圭吾】欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会は１７日、パレスチナ自治区ガザへの地上作戦を開始したイスラエルに対する制裁案を加盟国に提案した。貿易協定の停止や一部閣僚らに対する資産凍結が柱だ。貿易協定は、関税撤廃などの優遇措置を定めており、制裁案が承認されれば、ＥＵはイスラエルからの輸入品の大半に関税を課す。欧州委によると、イスラエルにとってＥＵは最大の貿易相手で、２０２４年