〈ドジャース・佐々木朗希（23）がケガ後初めてインタビューに応えた！「右肩の痛みの真相は？」「ロバーツ監督の苦言は？」〉から続くドジャースの佐々木朗希が「週刊文春」の取材に応じ、球速アップの理由を語った。【画像】「脚長すぎ…」高校時代の佐々木朗希&大谷翔平・山本由伸とのスリーショットなど、この記事の写真をすべて見る佐々木は今、厳しいリハビリ期間を乗り越えつつある。5月に右肩の「インピンジメント