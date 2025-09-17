ドジャース６−９フィリーズ」（１６日、ロサンゼルス）先発した大谷翔平投手はメジャー最速となる１０１・７マイル（約１６３キロ）を計測するなど、５回無安打無失点の圧巻投球。打っては八回に史上６人目となる２年連続５０号を放ったが、勝利には結びつかなかった。試合後、大谷は自ら三刀流プランを激白した。「いろんな人と話をして、当然そういう（リリーフ起用の）話も出ました。プレーヤーとしてどこでもいけと言