ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 開示請求したら…町長らをSNSで中傷した人物の正体は？ 徳島県 誹謗中傷 公務員 時事ニュース 読売新聞オンライン 開示請求したら…町長らをSNSで中傷した人物の正体は？ 2025年9月11日 7時53分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 徳島県藍住町議会の65歳議員が議員辞職したことが分かった 匿名のSNSアカウントで町長らを中傷する投稿を繰り返したという 町長が発信者情報を開示請求し、7月末に同議員が投稿者と判明した 記事を読む おすすめ記事 SUPER EIGHT横山裕、ファンとのBBQが「神イベント」“価格設定”に隠された壮絶人生と家族愛 2025年9月10日 20時30分 【速報】アメリカ・ユタ州で共和党支持の保守系活動家チャーリー・カーク氏が銃撃され死亡 トランプ氏「彼ほどアメリカの若者たち理解する人はいなかった」 2025年9月11日 6時48分 《衝撃の三角関係》坂口健太郎（34）、永野芽郁（25）とも付き合っていた！“一般女性と同棲”のウラで発覚「お付き合いしていたことは事実」事務所が認める 2025年9月10日 16時0分 小栗旬、大ピンチ！田中圭に続き坂口健太郎に“三角関係報道”で心配される心労 永野芽郁の不倫騒動では“白髪増”に注目も 2025年9月11日 6時0分 坂口健太郎に永野芽郁と三角関係報道 同棲していた本命恋人Ａさんの「素顔」 2025年9月11日 5時0分