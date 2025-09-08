山本彩さん「うぉぉぉおおお!!糸井さんの予想的中も凄いです！」■阪神 2ー0 広島（7日・甲子園）阪神は7日、甲子園で行われた広島戦に2-0で勝利し、2023年以来2年ぶり7度目のセ・リーグ優勝を決めた。2位の巨人に17ゲーム差をつけ、貯金を“独り占め”し、2リーグ制後最速となる9月7日の優勝決定。そんな中、OBの糸井嘉男氏の“予言”が話題となっている。糸井氏は自身のX（旧ツイッター）に、8月4日にテレビ番組で予想した