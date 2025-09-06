日本代表の森保一監督が現地時間5日、アメリカのオークランド・コロシアムで国際親善試合メキシコ戦(6日)の前日会見に出席し、「来年のW杯開催国であるアメリカ、そしてこの素晴らしい歴史のあるスタジアムで試合ができることを非常に光栄に思っている。来年のW杯に向けて、このアメリカの地で良い準備を進め、いろんな雰囲気を感じながら試合ができる素晴らしい機会をいただいた。チームの積み上げをしっかりしていきたい」と意