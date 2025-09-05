ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > 与野党6党がガソリン減税に合意できず 5回目の協議も隔たりは大きく ガソリン 総裁選 自民党 共同通信 与野党6党がガソリン減税に合意できず 5回目の協議も隔たりは大きく 2025年9月5日 12時44分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ガソリン税に上乗せされる暫定税率の廃止に向けた与野党6党の実務者協議 5日で5回目となるが、廃止時期などで合意には至らなかった 代替財源をどうするかで与野党の隔たりは大きい 記事を読む おすすめ記事 レンタカー店の車が返却されず、外国人に売り捌かれ… 被害者困惑「あり得ない。残債300万円もあるのに」 2025年9月4日 6時50分 間違えて自宅解体された高身長芸人「子供を保育園に送って帰ってきたら」壁も窓も「バッチバチに」壊され→その後の対応にもガチギレ 2025年9月4日 19時22分 ファミマと江頭2:50「豚肉入りポテチ」を説明せず、イスラム教徒に食べさせた可能性が浮上 2025年9月4日 17時0分 「はま寿司」異物混入“連発”に不信感広がるが…“健康被害”起きても、損害賠償額「少額にとどまる」可能性が高い理由【弁護士解説】 2025年9月5日 12時41分 「アインシュタイン」稲田直樹さんのインスタアカウント乗っ取りか、３２歳男を再逮捕 2025年9月5日 10時0分