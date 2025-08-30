バイク買取査定の「バイクパッション横浜本店」を運営するパッション（横浜市泉区）が、バイクに乗る20〜60代の女性に対して、「バイク女子」の実態に関する調査を実施。その一環で調べた「バイクが似合う女性有名人は？」というアンケートの結果をランキングで紹介しています。調査は、8月17〜22日にかけて、105人にインターネットで行われました。3位は俳優の北川景子さんでした。22票を獲得。2位は俳優の天海祐希さんで、