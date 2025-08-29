MicrosoftのAI部門はMicrosoftで独自に設計・構築・訓練されたAIモデルの「MAI」を開発しています。Microsoftは2025年8月28日に、MAIファミリーから初めてとなる音声モデル「MAI-Voice-1 AI」と基盤モデル「MAI-1-preview」を発表しました。Two in-house models in support of our mission | Microsoft AIhttps://microsoft.ai/news/two-new-in-house-models/MAI-Voice-1 AIは表現力豊かで自然な音声が生成できるAIモデルで、ニ