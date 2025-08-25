地元のリンクで躍動だ。フィギュアスケートの東京夏季大会２日目（２４日、ダイドードリンコアイスアリーナ）、ジュニア女子のフリーが行われ、島田麻央（１６＝木下グループ）は１４５・１５点をマーク。合計２１５・５９点で優勝した。冒頭の４回転トーループは着氷がやや乱れたものの、２本目のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）をきっちり降りると、その後のジャンプも成功させた。貫禄の演技を披露した島田は「ミスを