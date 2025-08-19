[8.18 プレミアリーグ第1節 リーズ 1-0 エバートン]プレミアリーグは18日、第1節4日目を開催。日本代表MF田中碧が所属する昇格組のリーズがエバートンをホームに迎え、1-0の完封勝利を収めて白星スタートを成功させた。田中はスターティングメンバーに名を連ねてプレミアリーグデビュー。4-3-3の右インサイドハーフの位置に入ってスタートした。序盤からホームのリーズがボールを保持して押し込む時間帯が続き、FWヨエル・ピ