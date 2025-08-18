株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニーは、エキナカ商業施設「エキュート秋葉原」において、ugo株式会社が開発した接客・案内ロボット「ugo Pro」を活用している。今回、8月18日（月）から9月15日（月・祝）までの期間、エキュート秋葉原をはじめ3館で夏のメニューフェア「エキュート・ザ・カレーフェス」を開催し、いつもは生真面目な業務DXロボット「ugo Pro」がインド風の装い(コスプレ?)とダンスで来