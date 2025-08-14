元マネジャーから個人事務所の現金８００万円をだまし取られたお笑いタレントのなかやまきんに君（４６）が、今もビジネスパートナーの女性に支えられていたことが分かった。女性はきんに君の事務所の役員から外れていたが、その関係は継続していた。きんに君が代表を務める事務所から現金８００万円をだまし取ったとして、警視庁大井署は７日、詐欺の疑いで元マネジャーで住居、職業不詳の飯尾雄一容疑者（５１）を逮捕した。