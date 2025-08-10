新日本プロレス真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」１０日群馬大会のＡロブック最終公式戦で、ＳＡＮＡＤＡ（３７）が大岩陵平（２６）から４勝目を挙げた。すでに５敗と敗退が決まっているＳＡＮＡＤＡだが、今シリーズは別の意味での注目も集まっている。公式戦のたびに日替わりで前衛的すぎる入場コスチュームを披露。初戦はスピーカー付きジャケット、２戦目は全身スパンコールの人間ミラーボール、３戦目は網タイツ風セット