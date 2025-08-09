◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節川崎―福岡（９日・Ｕ等々力）川崎が序盤からペースをつかんだ。前半２分、ＭＦ脇坂のパスからＦＷエリソンが右足で狙うも、クロスバーに当たりゴールはならず。４分、左からのパスを受けたＭＦ橘田がペナルティーエリア外から右足で狙い澄ましたシュート。ＧＫの手をかすめゴール右に吸い込まれ、先制点となった。橘田はリーグ３試合ぶりの先発で、今季初ゴールをマークした。ホームで幸先良