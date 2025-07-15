¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï15Æü¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬2025Ç¯ÈÇËÉ±ÒÇò½ñ¤ÇÅçº¬¸©¡¦ÃÝÅç¡Ê´Ú¹ñÌ¾¡¦ÆÈÅç¡Ë¤ÎÎÎÍ­¸¢¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¶¯¤¯¹³µÄ¤·¡¢Â¨¹ïÅ±²ó¤òµá¤á¤ë¡×¤È¤¹¤ëÊóÆ»´±ÏÀÉ¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃÝÅç¤¬¡ÖÎò»ËÅª¡¢ÃÏÍýÅª¡¢¹ñºÝË¡Åª¤ËÌÀÇò¤Ê¤ï¤ì¤ï¤ì¸ÇÍ­¤ÎÎÎÅÚ¡×¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£ÏÀÉ¾¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¤¤¤«¤Ê¤ë¼çÄ¥¤â´Ú¹ñ¤Î¼ç¸¢¤Ë²¿¤é±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£