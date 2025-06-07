結局、李大統領と民主党が政治力を発揮しなければいけないという注文につながった。林教授＝来年は地方選挙があり、２年１０カ月後に総選挙がある。文在寅政権当時と似た政治日程であり、文在寅政権は両選挙ともに勝ったが、政治を安定させることができなかった。振り返ると野党にも政治的空間を開くべきだった。そうでなかったのが禍根となった。政治的妥協をあきらめながら司法に頼る政争の司法化がこの時から深刻化した。李大統