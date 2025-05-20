このお話は、著者・もちみかん(©︎mochi_mikan_0123)さんが、出産後に5日間入院していたときの体験談が描かれています。産後の身体の痛みに耐えながらなんとかトイレにたどり着いた持田さん。無事に用を足すことができたものの、歩くだけでも息切れがするほど大変な状態です。『毎日泣いてた産後入院生活』第5話をごらんください。 出産翌日であり、入院1日目の持田さんは、出産のダメージでおシモは痛いし体は