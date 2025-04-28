◇MLB ドジャース9-2パイレーツ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは本拠地で、パイレーツと対戦。3連戦の最終戦を完勝で収め、2連勝です。試合は、初回、先発のグラスノー投手が2者連続でソロホームランを浴び、いきなりリードを許す展開。しかし、その直後、先頭の大谷翔平選手が四球で出塁すると、3本のヒットと相手のエラーで、4点を奪ってすぐに逆転に成功します。2回、グラスノー投手は再びマウンドに上がりま