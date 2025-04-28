大統領専用機「マリーンワン」に搭乗するため移動するトランプ大統領＝２５日、ホワイトハウス/Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg/Getty Images via CNN Newsource（ＣＮＮ）就任から１００日を迎える米国のドナルド・トランプ大統領の支持率が、ＣＮＮの世論調査で４１％に落ち込んだ。１００日目の支持率としては、１９５３〜６１年に大統領を務めたドワイト・アイゼンハワー氏以降の歴代大統領（１期目のトランプ氏本人を含む）の中