4月24日発売の「週刊文春」で、俳優・田中圭（40）との不倫疑惑が報じられた女優・永野芽郁（25）。「田中さんは’11年に元女優のさくらさんと結婚しており、現在は2人の子供を育てる父。『文春』では、4月19日の、午前3時ごろに田中さんが永野さんが住む都内のマンションに彼女と2人で帰宅し、翌日朝11時ごろまで滞在したことなどが報じられました」（スポーツ紙記者）双方の所属事務所は、不倫を否定。しかし、清純派女優の“不