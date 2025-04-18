子どもから大人まで大好きなメニュー「唐揚げ」の、斬新すぎる作り方がXで話題になっています。「小麦粉大好き50代の週末里山暮らし」さんが紹介したその方法とは「油に直接小麦粉を投入して揚げる」というもの。たしかに、唐揚げづくりで衣をまぶす工程は、やや面倒なポイント。ここをショートカット出来るのであれば、こんなに楽な話はありません。ということで、本当にこの方法で作れるのか？実際に試してみることにしまし