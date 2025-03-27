先日、長野県に旅行に出かけた、めん（@neko_noond）さん。【写真】「長野のくそでかなめこ」はこれその際、道の駅「花の駅千曲川」で購入した「なめこ」をお味噌汁にした際の写真をX（旧Twitter）に投稿。都心のスーパーなどでよく見かける「なめこ」からは想像もつかないほど、巨大な「長野のくそでかなめこ」の写真に驚きの声が殺到した。「シルバニアファミリー」サイズの鍋！？「しいたけですか？」「でかすぎない？それとも