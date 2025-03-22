カリフォルニア州サンタローザにあるシュルツ美術館の、世界唯一の公式サテライト(分館)として、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の貴重な原画や資料を展示する「スヌーピーミュージアム」(東京都町田市・南町田グランベリーパーク)は、2025年のテーマに“HAPPY SEASONS!”を掲げ、季節ごとのシーズンイベントを2カ月スパンで開催中だ。シーズナルイベント「ハッピー・スプリング」と、新企画展「ピーナッツ・