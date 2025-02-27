ワールドバズチャンネルの公式インスタグラムから日刊スポーツ

渡邊渚に？フジ公式インスタが誤投稿謝罪「私的アカと誤認したまま投稿」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • フジテレビのYouTube「ワールドバズチャンネル」の公式Instagram
  • スタッフが私的なアカウントだと誤認しての投稿があったと謝罪した
  • 誤認とされたのは、渡邊渚の投稿に対する24日のコメント書き込みとみられる
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