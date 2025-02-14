エンゼルスに移籍以降は苦しいシーズンが続いている(C)Getty Images長く続くトンネルは抜けられない。度重なる故障が注目を集めているエンゼルスのアンソニー・レンドーンが新たに股関節の手術を受ける予定であることがわかり、衝撃が拡がっている。12日（日本時間13日）、ペリー・ミナシアンGMが語ったと複数の米メディアが報じた。同手術により、今季も長期離脱が避けられない見通しとなった。【動画】MLB公式もクローズアッ