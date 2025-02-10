3月にNHK総合テレビで放送する大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」のアニメ大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会は10日、公式キャラクター「ミャクミャク」のアニメ化が決まったと発表した。3月3〜6日にNHK総合テレビで放送する。幅広い年代に視聴してもらい、4月の開幕に向けて機運を高めたい考えだ。番組名は「はーい！ミャクミャクです」。1話2分のショートアニメで、全8話。各日午後11時45分から2話ず