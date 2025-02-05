ウクライナのゼレンスキー大統領はNATO＝北大西洋条約機構への加盟が難航する場合、安全を保障するためには核兵器が必要な状況だと発言し、加盟の実現を強く求めました。ゼレンスキー氏は、4日公開されたイギリス人ジャーナリストとのインタビューの中で、ウクライナが求めるNATOへの加盟が難航する場合、「その間にもウクライナを守る手段がなければならない」と発言しました。また、NATOの後ろ盾なしにロシアの脅威に対抗するた